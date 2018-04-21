Эксперты назвали лучшее гражданство мира

Страной с самым ценным гражданством по итогам 2017 года стала Франция, обойдя в рейтинге 208 государств, которые участвовали в исследовании консалтинговой компании Henley & Partners.

На втором месте оказался лидер прошлогодних рейтингов – Германия. В числе первых оказались также Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция.

Россия показала лучший результат среди стран СНГ, в общем рейтинге наша страна находится на 63-м месте.

Государства оценивали по целому ряду показателей, в том числе по возможности безвизового проживания и работы в других странах, масштабу экономики, а также общественному порядку и стабильности.

Отмечается, что странами с самым незавидным гражданством стали Афганистан и Сомали, которые замыкают рейтинг.