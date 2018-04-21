В ООН заявили о нехватке средств на гуманитарную помощь Украине

Координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер брифинге УКГВ по ситуации на Украине заявил, что в распоряжении гуманитарных агентств есть только 3% от суммы, необходимой для оказания помощи жителям юго-востока Украины в 2018 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Я призываю государства-члены проявить солидарность с пострадавшими от конфликта людьми на Украине и срочно отреагировать на нехватку 97% средств. Я продолжаю призывать стороны конфликта принимать меры для соблюдения международного гуманитарного права», - подчеркнул он.

По его словам, мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены.

В Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН оценили, что в нынешнем году гуманитарным организациям нужно 187 млн долларов для проведения операций на Украине. Однако программа средств почти не получила.

Согласно данным УКГВ, украинский конфликт затронул около 4,4 млн человек, а в помощи и защите нуждаются 3,4 млн человек.

В ООН ранее предупредили, что Украина вошла в число стран, где отмечается дефицит продовольствия.