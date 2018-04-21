Трамп отреагировал на решение КНДР прекратить ядерные испытания

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение северокорейского лидера Ким Чен Ына прекратить ядерные и ракетные испытания в КНДР.

Он назвал «хорошей новостью» и «большим прогрессом для всего мира» решение Северной Корее о приостановке ядерных испытаний и закрытии ядерного испытательного полигона. Об этом он написал в Twitter.

«Северная Корея согласилась приостановить ядерные испытания и закрыть крупный ядерный полигон. Это очень хорошие новости для КНДР и всего мира – большой прогресс!» — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян приостановит ядерные и ракетные испытания с 21 апреля. Кроме того, он готов обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова.