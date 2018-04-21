Трамп отреагировал на решение КНДР прекратить ядерные испытания
Президент США Дональд Трамп сказал, что решение КНДР приостановить ядерные испытания и закрыть ядерный испытательный полигон является большим прогрессом.
Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS / Globallookpress
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал решение северокорейского лидера Ким Чен Ына прекратить ядерные и ракетные испытания в КНДР.
Он назвал «хорошей новостью» и «большим прогрессом для всего мира» решение Северной Корее о приостановке ядерных испытаний и закрытии ядерного испытательного полигона. Об этом он написал в Twitter.
«Северная Корея согласилась приостановить ядерные испытания и закрыть крупный ядерный полигон. Это очень хорошие новости для КНДР и всего мира – большой прогресс!» — сказал американский лидер.
Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян приостановит ядерные и ракетные испытания с 21 апреля. Кроме того, он готов обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова.