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Русский язык вместо английского начнут изучать школьники в Иране

Наталья Вальханская
03:27 21.04.2018
Власти страны надеются таким образом «сломать монополию английского языка».
Русский язык вместо английского начнут изучать школьники в Иране
Фото: Андрей Иглов / РИА Новости

В правительстве Ирана рассматривают возможность изучения русского языка в школах вместо английского в качестве второго иностранного. Об этом заявил министр образования Ирана Сейед Мохаммад Батхаи на встрече с главой комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

«Политика правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить другие иностранные языки, в частности русский язык», - цитирует Батхаи ТАСС.

По словам министра, он обсудил вопрос подготовки учителей русского языка со своей коллегой главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой.

А вот в Прибалтике, напротив, прикладывают усилия в борьбе с русским языком. В марте этого года в Латвии запретили преподавание в школах на русском. Подобное решение вызвало волну негодования у русскоязычных жителей Латвии.

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