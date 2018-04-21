Русский язык вместо английского начнут изучать школьники в Иране

В правительстве Ирана рассматривают возможность изучения русского языка в школах вместо английского в качестве второго иностранного. Об этом заявил министр образования Ирана Сейед Мохаммад Батхаи на встрече с главой комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеславом Никоновым.

«Политика правительства в области образования заключается в том, чтобы сломать монополию английского языка в качестве второго иностранного и подключить другие иностранные языки, в частности русский язык», - цитирует Батхаи ТАСС.

По словам министра, он обсудил вопрос подготовки учителей русского языка со своей коллегой главой Минобрнауки РФ Ольгой Васильевой.

А вот в Прибалтике, напротив, прикладывают усилия в борьбе с русским языком. В марте этого года в Латвии запретили преподавание в школах на русском. Подобное решение вызвало волну негодования у русскоязычных жителей Латвии.