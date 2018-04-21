Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной гуманитарный институт

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки аннулировала лицензию на осуществление образовательной деятельности Московского областного гуманитарного института.

«На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии АНО ВО "Московский областной гуманитарный институт"», - говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора.

Также ведомство приостановило лицензию Международного независимого эколого-политологического университета.

Ранее в Рособрнадзоре предложили выдавать школьные медали с учетом баллов, набранных выпускниками на едином госэкзамене.