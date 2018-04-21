В Госдепе признались в стремлении поддерживать с Москвой открытый диалог

Заместитель главы Госдепартамента США по политическим вопросам Томас Шеннон на встрече с послом России в США Анатолием Антоновым заявил, что Вашингтон стремиться поддерживать с Москвой открытый диалог. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

Отмечается, что встреча происходила в здании американского внешнеполитического ведомства. На ней Шеннон и Антонов обсудили двусторонние отношения, а также вопросы стратегической стабильности.

«Заместитель госсекретаря Шеннон подтвердил стремление США поддерживать открытый диалог с Россией, и обе стороны согласились с важностью поддержания стратегической стабильности», — отметил представитель госдепартамента.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с российским послом Анатолией Антоновым отметил, что для улучшения отношений Москвы и Вашингтона необходимо обсудить несколько вызывающих беспокойство тем. К примеру, «вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году», а также «использование химоружия в Великобритании» и другие.