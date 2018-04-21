Тоже музыка: рэпер Баста записал песню с Ольгой Бузовой

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) опубликовал видео в Instagram, в котором он анонсировал будущих хит «Тоже музыка», записанный вместе с Ольгой Бузовой.

«Те, кто ненавидят Олю - просто грустные лузеры. Вы далеки от музыки Оли Бузовой… В ее текстах не так много мусора. Бузова - тоже музыка», - читает певица.

Бузова в ответ поблагодарила рэпера за совместный «супер мега хит».

«Вася, мне было очень приятно получить от тебя предложение записать такой feat. Это новое направление для меня, надеюсь, вам понравится и вас прокачает наша совместная работа», - написала она в Instagram.

Однако поклонники рэп-исполнителя разделились в своих мнениях. Несмотря на то, что за первые часы публикации видео набрало более 1 млн просмотров, многие заподозрили, что у Басты плохо идут дела, раз он решился на дуэт с Бузовой.