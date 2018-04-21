СМИ: КНДР объявила о приостановке ядерных испытаний

Северная Корея заявила о приостановке ядерных и ракетных испытаний, передает южнокорейское агентство Yonhap.

«С 21 апреля Северная Корея прекратит ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что КНДР также закрывает ядерный полигон в северной части страны, чтобы «подтвердить свое намерение» о заморозке испытаний.

Такое решение было принято в пятницу, 20 апреля, на заседании центрального комитета правящей партии КНДР.

Ранее сообщалось о готовности северокорейского лидера Ким Чен Ына обсуждать процесс денуклеаризации Корейского полуострова. Этот вопрос будет поднят на предстоящей встрече главы КНДР с американским президентом Дональдом Трампом.