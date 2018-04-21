37 погибших при пожаре в Кемерове похоронят с 21 по 23 апреля

Похороны 37 погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове начнутся в субботу, 21 апреля, и продляться до понедельника, 23 апреля, заявил представитель городской администрации.

Все расходы по организации похорон и поминальных обедов взяла на себя администрация Кемерово, передает РИА «Новости».

Таким образом, все тела погибших были опознаны после проведения экспертиз и будут похоронены. Ранее родственникам были выданы разрешения для захоронения еще 23 погибших.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. После работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре в ТЦ людях, а также по заключениям экспертов следствие определило окончательное число погибших - их 60.