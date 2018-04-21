Трамп разозлился на помощника из-за запоздалого сообщения о звонке Путина

Президент США Дональд Трамп был недоволен своим экс-помощником по нацбезопасности Майклом Флинном, который не проинформировал его о звонке президента РФ Владимира Путина в январе 2017 года вовремя. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Об этом стало известно из записки Джеймса Коми, который занимал тогда пост директора ФБР. В ней упоминаются воспоминания Коми о встрече с Трампом за обедом в Белом доме 28 января прошлого года. Он отметил, что новый президент США пожаловался на то, что у Флинна «отсутствовал здравый смысл», поскольку тот вовремя не уведомил Трампа о звонке российского лидера после инаугурации. В итоге ответный звонок в Москву отложили на шесть дней.

При этом имя собеседника Трампа из документа, направленного в конгресс США, вычеркнуто.

Напомним, Майкл Флинн занимал пост помощника президента по нацбезопасности всего месяц, после чего был вынужден оставить эту должность в феврале 2017 года. Он ушел в отставку после того, как не в полной мере проинформировал американского вице-президента Майкла Пенса о своих контактах с Сергеем Кисляком, который был послом России в США.