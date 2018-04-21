СМИ: В Британии определили ключевых подозреваемых по «делу Скрипаля»
Полиция и разведка Великобритании идентифицировали ключевых подозреваемых в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучило множество данных с камер наблюдения в Солсбери, где были обнаружены пострадавшие Скрипали.
После этого следователи установили, что подозреваемые якобы уже вернулись в Россию, а данные с рейса, которым они улетели, выявили их настоящие имена.
Источники издания также отметили, что расследование инцидента в Солсбери займет еще «много месяцев».
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, при этом не предоставив никаких доказательств. Москва категорически отрицает все обвинения.