СМИ: В Британии определили ключевых подозреваемых по «делу Скрипаля»

Полиция и разведка Великобритании идентифицировали ключевых подозреваемых в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда изучило множество данных с камер наблюдения в Солсбери, где были обнаружены пострадавшие Скрипали.

После этого следователи установили, что подозреваемые якобы уже вернулись в Россию, а данные с рейса, которым они улетели, выявили их настоящие имена.

Источники издания также отметили, что расследование инцидента в Солсбери займет еще «много месяцев».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту, при этом не предоставив никаких доказательств. Москва категорически отрицает все обвинения.