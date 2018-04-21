В России создадут ведомство для помощи попавшим под санкции компаниям

Новая порция американских санкций против российских предприятий и бизнесменов, затронувшая несколько крупных компаний, подтолкнула чиновников к созданию специального органа в правительстве. Об этом заявил министров финансов России Антон Силуанов.

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств правительства и взаимодействовать с подпавшими под санкции предприятиями. Такой орган создается», - сказал журналистам глава Минфина.

Силуанов не уточнил, при каком ведомстве будет работать структура, ответив, что правительство определит это, пишет «Интерфакс».

«Люди, которые будут там (в новой структуре) работать, должны будут быть в постоянном контакте с компаниями, изучать их потребности, предложения, и готовить предложения для руководства правительства. Это будет рабочий орган при министерстве, типа департамента, который будет постоянные контакты и связи поддерживать с попавшими в сложную ситуацию предприятиями», - пояснил он.

Силуанов рассказал, что организация будет заниматься курированием взаимодействия с попавшими в черные списки Запада предприятиями, будет готовить предложения по содействию и поддержке.

Напомним, минфин США ввел новые ограничительные меры против РФ. Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих России.