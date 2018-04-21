Мать устроившего поножовщину в Башкирии школьника рассказала о сыне

Ученик школы в Стерлитамаке, который напал на детей и учительницу с использованием холодного оружия и зажигательной смеси имел тугоухость, из-за этого над ним постоянно зло шутили сверстники, рассказала его мать Лариса Тагирова.

«Слуховой аппарат ему не стали ставить, потому что он все-таки слышит, к тому же из-за него начались бы новые издевки. А он не любит драться. Он вообще домашний и неконфликтный, сам говорил, что не хочет в драки лезть», - заявила она в интервью RT.

По словам женщины, подросток вел дневник, в котором записывал имена своих обидчиков, и она ходила с этими записями к директору школы, чтобы обратить внимание на ситуацию, но та так и не приняла никаких мер.

«Сейчас я отдала этот дневник следователям, пусть они видят, как долго он все это терпел. Он писал, что держал все это в себе и переживал шесть лет», - сообщила Тагирова.

Нападение произошло в школе № 1 утром 18 апреля. Подросток порезал руку одной из учениц, ранил учителя, затем разлил горючее вещество и устроил пожар. Пострадали четыре человека - две ученицы, учитель и сам нападавший.

В настоящее время юноша арестован на два месяца.