В Дамаске погиб чеченский корреспондент ТКР «Грозный»

В Дамаске погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил Соболезнования в связи с гибелью журналисты, о чем он написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан. Да смилостивится Аллах над ним. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу "Грозный" и всему творческому коллективу», - написал чеченский лидер.

Кадыров также подчеркнул, что республика окажет материальную помощь и поддержку семье погибшего.

По его словам, «террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив человека самой мирной профессии».