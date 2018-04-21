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В Дамаске погиб чеченский корреспондент ТКР «Грозный»

Василиса Морозова
00:10 21.04.2018
В Сирии застрелен внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В Дамаске погиб чеченский корреспондент ТКР «Грозный»
Фото: Ammar Safarjalani / Xinhua / Globallookpress

В Дамаске погиб внештатный корреспондент чеченской телерадиокомпании «Грозный» Ихаб Балан. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил Соболезнования в связи с гибелью журналисты, о чем он написал в социальной сети «ВКонтакте».

«Печальная весть пришла из Дамаска. Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан. Да смилостивится Аллах над ним. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Я также выражаю соболезнование телерадиоканалу "Грозный" и всему творческому коллективу», - написал чеченский лидер.

Кадыров также подчеркнул, что республика окажет материальную помощь и поддержку семье погибшего.  

По его словам, «террористы иблисского государства в очередной раз показали свое истинное лицо, убив человека самой мирной профессии».  

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