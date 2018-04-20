Ученые научились омолаживать сердце и сосуды на 20 лет

В результате исследований с участием 20 пожилых людей в возрасте от 60 до 79 лет, ученым удалось установить, что прием митохондриально-адресованных антиоксидантов способствует омоложению кровеносных сосудов.

Эксперимент провели специалисты из Колорадского университета в Боулдере, сообщает портал MedicalXpress.

Пациентов разделили на две группы, одной из них ученые давали антиоксидант MitoQ, другие принимали плацебо в течение шести недель. После контрольной проверки участников групп поменяли местами и провели испытание повторно.

В результате эксперимента удалось заменить сосудистые изменения у пожилых людей, которые были эквивалентны омоложению на 15-20 лет.

Отмечается, что работа сосудов у пациентов улучшилась на 42%, что снижает риск развития заболеваний сердца на 13%.