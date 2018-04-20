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Лавров: Россия и ООН понимают, как преодолеть сирийский кризис

Василиса Морозова
23:36 20.04.2018
Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии не существует.
Лавров: Россия и ООН понимают, как преодолеть сирийский кризис
Фото: МИД России

Россия и ООН едины в том, что военного решения в Сирии не существует, заявил глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции со специальным представителем Генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Я считаю, что сегодня у нас был очень полезный разговор. У нас есть понимание, как преодолевать эту сложную ситуацию в Сирии», - отметил глава МИД РФ.

По его словам, попытки решить ситуацию в САР военными действиями чреваты последствиями для международной стабильности.

«Мы с нашими друзьями из ООН едины в том, что военного решения сирийской проблемы не существует. Очевидно, что любые попытки реализовать подобный сценарий чреваты самыми негативными последствиями как для самой Сирии, так и для региональной международной стабильности», — добавил министр.  

Кроме того, Лавров отметил, что оппозиционные силы Сирии призвали США, Британию и Францию «продолжить свою военную операцию на всей территории страны, в связи с этим была выражена серьезная обеспокоенность. Как указал глава внешнеполитического ведомства РФ, удар Вашингтона и союзников осложнил работу де Мистуры.

При этом Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не приемлет попыток развалить Сирию. По его мнению, избежать в будущем кризисов могут помочь надежный политический процесс и переговоры по форматам Женевы, Астаны и Сочи.  

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