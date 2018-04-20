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Боевики открыли минометный огонь по сирийскому Дамаску: есть жертвы

Наталья Вальханская
23:24 20.04.2018
Обстрел велся из квартала Мухайям-Эль-Ярмук по жилым районам Ат-Тадамон и Аль-Мидан столицы Сирии.
Боевики открыли минометный огонь по сирийскому Дамаску: есть жертвы
Фото: Handout / ZUMAPRESS / Globallookpress

19 апреля боевики незаконных вооруженных формирований, действующие в квартале Мухайям-Эль-Ярмук, открыли минометный огонь по жилым кварталам Ат-Тадамон и Аль-Мидан в южной части Дамаска, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

В результате обстрела погибли три мирных жителя, еще сорок человек были ранены.

Между тем, по данным Центра, в Восточной Гуте сохраняется стабильная обстановка и идет процесс восстановления мирной жизни. Военные продолжают разминирование города Дума, за сутки было обезврежено 14 самодельных взрывных устройств.

При поддержке российского Центра по примирению более 60 тысяч жителей Восточной Гуты смогли вернуться в свои дома из лагерей для беженцев.

«Российским Центром по примирению враждующих сторон переданы администрации населенного пункта Дахийят-Аль-Асад строительные материалы, электрический и оптоволоконный кабель и водопроводные трубы», - заявил Евтушенко.

Он также отметил, что российскими военными было проведено обследование наиболее важных объектов социальной инфраструктуры в районе Джоубар Дахийят-Аль-Асада, определены объемы и мероприятия по их скорейшему восстановлению.

Центром по примирению и подразделениями российской военной полиции была проведена операция по выводу боевиков незаконных вооруженных формирований из города Думейр провинции Дамаск, который теперь находится под контролем правительственной армии.

«Через временно организованный российской стороной гуманитарный коридор выведено 389 боевиков и 1 305 членов их семей. Все они на 30 автобусах в сопровождении машин службы безопасности САР доставлены в населенный пункт Эль-Баб провинции Алеппо», - добавил Евтушенко.

Центром по примирению оказана гумпомощь жителям Мазлума провинции Дейр-Эз-Зор и населенного пункта Кумхана провинции Хама. Людям передано 890 продовольственных наборов. Общий вес гуманитарного груза составил 3,8 тонны. Также гуманитарный груз был доставлен в район Эль-Джумилия города Алеппо.

«Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 141 сирийцу, в том числе 46 детям», - отметил генерал-майор.

Всего за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 187 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 546 человек, в Восточную Гуту – 358 человек.

Российским Центром по примирению враждующих сторон ведется контроль переселения беженцев из зоны деконфликтации «Телль-Рифъат» в населенный пункт Мембидж провинции Алеппо. За прошедшие сутки в этот населенный пункт вывезено 477 человек с личным имуществом.

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