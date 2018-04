Нет слов, чтобы описать, что я чувствую – DJ Tiesto о шоке после смерти Avicii

Шведский диджей и музыкант Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, скончался в Омане в возрасте 28 лет 20 апреля. Смерть всемирно известно артиста в столь раннем возрасте шокировала его коллег и поклонников.

Words can not describe how I feel right now..I am gonna miss you brother ❤️ pic.twitter.com/AjBgXi5gVR