Нет слов, чтобы описать, что я чувствую – DJ Tiesto о шоке после смерти Avicii

Шведский диджей и музыкант Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, скончался в Омане в возрасте 28 лет 20 апреля. Смерть всемирно известно артиста в столь раннем возрасте шокировала его коллег и поклонников.

«Нельзя описать словами, как я чувствую себя сейчас. Я буду скучать по тебе, брат», - написал коллега Берглинга DJ Tiesto в своем Twitter.

Words can not describe how I feel right now..I am gonna miss you brother ❤️ pic.twitter.com/AjBgXi5gVR — Tiësto (@tiesto) 20 апреля 2018 г.

Тим Берглинг был популярен во всем мире, он имел миллионы поклонников в том числе и в России. Клип на одну из самых известных работ музыканта, трек Wake me up, собрал более миллиарда просмотров на YouTube.

В последние годы у музыканта образовался панкреатит из-за злоупотреблений алкоголем, в какой-то момент он был вынужден отложить турне. В конце прошлого года Берглинг анонсировал свое возвращение на сцену, пообещав создать нечто принципиально новое, однако успел выпустить только мини-альбом.