Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП в Кировской области

Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей в Кировской области. Еще двое получили травмы.

Авария произошла в 19 часов 30 минут на 105 километре автодороги Киров – Вятские Поляны в районе деревни Гребенки в Сунском районе, пишет областное ГУ МЧС.

По предварительным данным, водитель Volkswagen влетел в ВАЗ-2114, в результате погибли все пять человек, находившиеся в отечественном автомобиле, среди них был один 12-летний ребенок.

Кроме того, пострадал водитель иномарки, который по предварительным данным ранее был лишен прав.

На месте автокатастрофы работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.