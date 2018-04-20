Twitter запретил рекламировать продукты Kaspersky Lab

Сервис микроблогов Twitter подтвердил, что ввел запрет на рекламу всех продуктов компании Kaspersky Lab. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление официальных представителей Twitter.

По мнению представителей сервиса, производящая антивирусы российская компания якобы нарушает правила рекламы своей бизнес-моделью. При этом не уточняется, какие именно правила были нарушены и как. Кроме того, в Twitter заявили, что Kaspersky Lab якобы «связаны с российскими спецслужбами».

Как уточняется в материале, владелец компании Евгений Касперский был крайне удивлен таким решением.

«Мы не нарушали никаких писаных или неписаных правил, и наша бизнес-модель - это та же бизнес-модель, которая используется во всей отрасли кибербезопасности. Мы предоставляем пользователям продукты и услуги, и они платят нам за них», - написал Касперский.

Первого октября 2018 года в США вступит в силу закон, запрещающий использование программ и устройств, разработанных «Лабораторией Касперского», на компьютерах ведомств и министерств. Российская компания, в свою очередь, подала судебный иск против Министерства внутренней безопасности США из-за запрета на продажу продуктов компании в этой стране.