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Госдеп США назвал Россию «силой нестабильности»

Андрей Аркадьев
22:25 20.04.2018
Госдеп США бездоказательно обвинил правительства России, Китая, Ирана, Северной Кореи в ежедневном нарушении прав человека.
Госдеп США назвал Россию «силой нестабильности»
Фото: U.S. State Department

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан назвал Россию, Китай, Иран и Северную Корею «силами нестабильности».  Он заявил, что якобы имеющие место в этих странах «нарушения прав человека» представляют глобальную угрозу.

«Правительства Китая, России, Ирана и Северной Кореи, например, ежедневно нарушают права человека в пределах своих границ и в результате являются силами нестабильности», - сообщает AFP со ссылкой на ежегодный доклад Госдепа США по ситуации с правами человека в мире.

Кроме того, Салливан в своем докладе обвинил Россию в подрыве суверенитета западных стран. Он также заявил, что мол, «оккупация Крыма» плохо влияет на ситуацию с правами человека в РФ.

Напомним, в марте 2014 Крым стал российским регионом в результате референдума, на котором абсолютное большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Стоит отметить, что результатом так называемой борьбы Госдепа США за «права человека» на Ближнем Востоке стали перевороты Арабской весны, гражданская война в Ливии, Сирии и Ираке, а также рост террористических организаций в мире.

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