Он ушел слишком рано: коллеги Avicii о внезапной смерти музыканта

В Омане в возрасте 28 лет скончался шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii. Он был популярен во всем мире, в том числе и в России. Клип на одну из самых известных работ музыканта, трек Wake me up, собрал более миллиарда просмотров на YouTube.

Смерть в столь молодом возрасте застигла врасплох друзей и коллег Берглинга. Некоторые из них уже выразили свои эмоции по поводу случившегося.

Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x — Calvin Harris (@CalvinHarris) 20 апреля 2018 г.

«Опустошающие новости об Avicii. Прекрасная душа, страстная и чрезвычайно талантливая… Мое сердце остается с его семьей. Да благословит тебя Бог, Тим», - написал известный продюсер Келвин Харрис

Can’t believe this, I’m gonna miss you so bad. From your first show where we played together, to all the amazing memories we shared. Thank you for changing the world with your amazing music and for being such an inspiration. I’m gonna miss you brother, until we meet again! ❤ pic.twitter.com/FjJyLA5Ohc — Hardwell (@HARDWELL) 20 апреля 2018 г.

«Не могу поверить в это. От твоего первого шоу, где мы играли вместе, до всех удивительных воспоминаний, которые мы разделили… Благодарю за то, что ты изменил мир своей удивительной музыкой, и за то, что являлся таким вдохновением. Я буду скучать по тебе, брат, пока мы не встретимся снова», - высказался диджей Роберт ван де Корпут, известный под псевдонимом Hardwell.

I have no words. I remember how amazing it was to make Lonely Together and it felt like just yesterday we were talking. Condolences to Avicii's family, friends, and the fans who supported him. May he rest in peace. Gone too soon. I’m devastated. Heartbroken. — Rita Ora (@RitaOra) 20 апреля 2018 г.

«У меня нет слов. Я помню, как удивительно было сделать Lonely Together. Кажется, как будто вчера мы еще разговаривали. Соболезнования родственникам, друзьям и поклонникам Avicii, которые его поддерживали. Да упокоится он с миром. Ушел слишком рано. Я опустошена», - написала певица Рита Ора.

Our hearts are broken over the tragic passing of Avicii. You will be missed pic.twitter.com/Ex1OeOtOEz — SoundCloud (@SoundCloud) 20 апреля 2018 г.

«Наши сердца разбиты трагедией, случившейся с Avicii. По тебе будут скучать», - говорится на странице музыкального сервиса SoundCloud.

I have no words.. RIP Tim 🌹 — Eric Prydz (@ericprydz) 20 апреля 2018 г.

«Слов нет. Покойся с миром, Тим», - написал известный шведский диджей Эрик Прайдз.