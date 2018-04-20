Kaspersky Lab рассказала, чем опасны приложения для знакомств

Персональные данные пользователей приложений для знакомств можно легко перехватить. К такому выводу пришли эксперты «Лаборатории Касперского», изучив механизм работы подобных программ.

По словам специалистов, разработчики некоторых сервисов онлайн-знакомств используют сторонние инструменты для показа рекламы. Эти инструменты отправляют пользовательские данные в незашифрованном виде на сервер по интернет-протоколу HTTP, которые в незащищенной Wi-Fi сети может получить любой желающий.

«Зараженным может оказаться даже ваш домашний роутер», — отмечают в лаборатории.

Злоумышленники также способны подменить ссылки в приложениях и установить вредоносную программу. Таким образом, хакеры могут похитить данные о возрасте пользователя, его имя, местоположение, данные о самом устройстве, а также логины и пароли.

Эксперты «Лаборатории Касперского» советуют, закрыть домашнюю сеть паролем и не выходить в интернет через открытый Wi-Fi.