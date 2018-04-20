Посольство РФ направило ноту в МИД Британии после заявления G7 по делу Скрипалей

Посольство Российской Федерации в Лондоне послало ноту в британский МИД, протестуя против практики втягивания стран Большой семерки в кампанию против России. Об этом сообщили во внешнедипломатическом ведомстве РФ, передает ТАСС.

В распространенном коммюнике дипломаты выразили сожаление беспочвенным заявлением по делу Скрипалей, которое на этот раз сделано от имени всех стран G7. Оно было озвучено в канадской Оттаве.

«Вызывает сожаление, что страны "семерки" позволяют втягивать себя в антироссийскую кампанию, построенную на ничем не обоснованных обвинениях. Сегодня в МИД Великобритании была направлена нота, в которой выражается несогласие российской стороны с подобной политикой», - говорится в заявлении посольства РФ.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены работавший на британские спецслужбы Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. На фоне случившегося резко обострились российско-британские отношения, так как Лондон обвинил РФ в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом. После этого Лондон развернул обширную обвинительную кампанию против России, активно пытаясь вовлечь в нее другие страны Европы.