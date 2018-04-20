Путин по телефону обсудил с руководителями Кубы совместные проекты

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем государственного Совета Кубы Мигелем Диас-Канелем и руководителем кубинской коммунистической партии Раулем Кастро.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Республики Куба Раулем Кастро и Председателем Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем», - сообщается на сайте президента России.

Глава государства поздравил Мигеля Диас-Канеля с избранием на высший государственный пост Кубы и с днем рождения. Российский лидер пожелал ему здоровья и успехов в ответственной деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин телефонном разговоре с Мигелем Диас-Канелем и Раулем Кастро подтвердил готовность России оказывать содействие в социально-экономической модернизации Кубы.

«Акцентирован обоюдный настрой на последовательную реализацию двусторонних проектов, прежде всего в области энергетики и транспортной инфраструктуры», - говорится в сообщении.

Кроме того, российский лидер высказал искреннюю признательность Раулю Кастро за совместную многолетнюю работу и «большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства» между Москвой и Гаваной.

19 апреля Национальная ассамблея Кубы избрала главой Государственного совета 57-летнего Мигеля Диаса-Канеля, сменившего на этом посту Рауля Кастро.