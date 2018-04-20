ДНР передала Нидерландам останки жертв крушения рейса МН-17

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики передали Нидерландам останки жертв крушения малазийского Boeing в Донбассе. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре ДНР, передает РИА Новости.

«Сегодня представителям Нидерландов были переданы фрагменты останков жертв катастрофы рейса МН-17», - заявили в прокуратуре ДНР.

Ранее сообщалось, что власти ДНР намерены передадать представителям Голландии останки тел и обломки самолета, найденные на месте крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе. Передача должна была состояться в присутствии уполномоченных лиц со стороны Нидерландов.

Boeing 777 следовал из Амстердама в Малайзию 17 июля 2014 года. Он разбился на территории Донбасса. В трагедии погибли 298 человек, находящихся на борту лайнера.