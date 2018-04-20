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Диджей Avicii умер в возрасте 28 лет

Вадим Синицын
20:49 20.04.2018
Причины смерти не сообщаются, однако Берглинг долгое время испытывал проблемы со здоровьем. Из-за чрезмерного употребления алкоголя у него образовался панкреатит.
Диджей Avicii умер в возрасте 28 лет
Фото: AXMAN OLA / ZUMAPRESS / Globallookpress

Шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, популярный во всем мире под псевдонимом Avicii, скончался в возрасте 28 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на официального представителя Берглинга.

Музыкант ушел из жизни в Омане. Он был найден мертвым в столице страны Маскате днем по местному времени, 20 апреля.

«С глубокой скорбью мы объявляем об уходе Тима Берглинга, также известного, как Avicii. Он был найден мертвым в Маскате. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их потребность в уединении в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет», - сообщил представитель музыканта.

Причины смерти не сообщаются, однако 28-летний Тим Берглинг долгое время испытывал проблемы со здоровьем, в том числе острый панкреатит из-за чрезмерного употребления алкоголя.  

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