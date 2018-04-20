Умер космонавт Владимир Ляхов

Знаменитый советский космонавт Владимир Ляхов ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщили в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.

Дважды герой Советского Союза умер 19 апреля.

«19 апреля 2018 года на 77 году скоропостижно ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, полковник Владимир Афанасьевич Ляхов», - говорится в сообщении.

На счету Владимира Ляхова было три космических полета, общая продолжительность которых составила более 333 суток, а также три выхода в открытый космос суммарной продолжительностью 7 часов 8 минут. Кроме того, он летал в космос в составе экспедиций «Салют-6» и «Салют-7».