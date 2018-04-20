Прекращено соглашение о сотрудничестве в сфере информации между Украиной и РФ

Министерство иностранных дел России сообщило, что с соглашение между РФ и Украиной о сотрудничестве в сфере информации приостанавливается с 20 апреля.

«20 апреля 2018 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области информации, подписанного в Москве 27 февраля 1998 года», - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Украинские власти заявили о расторжении данного соглашения с российским правительством еще в мае 2017 года. Помимо этого, с 28 марта между Россией и Украиной прекращено действие соглашения о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники от 1995 года.