«Нафтогаз» провалил переговоры с «Газпромом»

«Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа через территорию Украины, поскольку переговоры на этот счет ни к чему не привели, пишет ТАСС.

Председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер заявил, что «Газпром» готов вести переговоры с украинской компанией о поставке и транзите газа после 2019 года, если украинская сторона обоснует экономическую целесообразность.

Пятого марта «Газпром» уведомил «Нафтогаз Украины» о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж и предложил приступить к предусмотренным контрактами переговорам для поиска взаимоприемлемого решения.

В декабре Стокгольмский арбитраж вынес решения по двум спорам «Газпрома» и «Нафтогаза». В частности, суд подтвердил, что за поставки газа в 2013-2014 годах Украина должна выплатить российской компании 2 миллиарда долларов. По второму решению «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 4,637 миллиарда долларов за недоставку газа на транзит. В итоге российская компания осталась должна «Нафтогазу» порядка 2,56 миллиардов долларов.