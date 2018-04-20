Порошенко предложил лишить крымчан украинского гражданства

Президент Украины Петр Порошенко предложил лишать жителей Крыма украинского гражданства. Соответствующий законопроект глава Незалежной внес в Верховную раду.

В документе, размещенном на сайте украинского парламента, получение крымчанами российских паспортов называется «противоправными и недобросовестными действиями на временно оккупированной территории».

«Основанием для потери гражданства Украины является… приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», - указано в сообщении.

Кроме того, украинский лидер предложил ужесточить правила получения гражданства Украины.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.