Демпартия США подала в суд на Россию, ГРУ, WikiLeaks и предвыборный штаб Трампа

Демократическая партия США подала судебный иск против Российской Федерации, WikiLeaks, Главного разведывательного управления и предвыборного штаба президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Исковое заявление подано в окружной суд Манхэттена. Истцы заявляют, что участники предвыборной кампании Трампа якобы вступили в сговор с Россией, после чего при участии WikiLeaks попытались нанести ущерб кандидату в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее стало известно, что федеральный суд США в Вашингтоне вынес первый приговор по делу о «вмешательстве в американские выборы» в отношении юриста Алекса Ван Дер Цвана. Его приговорили к 30 дням тюремного заключения за дачу заведомо ложных показаний.

Расследование вменяемого России «вмешательства в выборы президента США» проводится специальным прокурором Робертом Мюллером. В России данные обвинения неоднократно опровергали, в частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы «абсолютно голословными» - расследователи так и не смогли найти ни одного факта в пользу своей версии.