График отключения горячей воды в Москве скорректировали из-за ЧМ-2018

Московская объединенная энергетическая компания (ПАО «МОЭК»), отвечающая за снабжение Москвы горячей водой и теплом, скорректировала сроки отключения горячей воды в столице. В этом году график изменен с учетом проведения чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Компания запустила на портале «МОЭК Онлайн» сервис, который позволяет узнать сроки проведения профилактических работ. Для этого в специальном поле необходимо ввести название нужной улицы и номер дома. Система выдаст дату и время начала и окончания отключений.

«ПАО "МОЭК" в 2018 году усовершенствовало работу данного сервиса, сделав его более информативным и удобным для пользователей. Теперь вместе с датой будет указано время начала и окончания отключений», - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что горячей воды не будет в домах десять дней. В это время проведут профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и в центральных тепловых пунктах длиной более 15 километров, диагностику магистральных и разводящих сетей и перекладку трубопроводов. Без воды окажутся более 70 тысяч зданий, в том числе около 33 тысяч жилых домов.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Последняя игра в Москве (матч между сборными Сербии и Бразилии) состоится 27 июня.