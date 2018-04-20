Кадры масштабного пожара в торговом центре в Кишиневе: таймлапс

Сегодня в столице Молдавии произошли сразу два крупных пожара - в торговом центре и в Институте зоологии Академии наук. Пользователи Сети публикуют видеоматериалы с мест событий, в том числе масштабные таймлапсы.

На приведенном видео горящий торговый центр запечатлен из соседнего дома. Многоэтажный ТЦ полностью окутан густым черным дымом, который поднимается на десятки метров. Вокруг горящего здания передвигаются пожарные машины. По словам очевидцев, этот торговый центр горит второй раз за год.

Точных данных о пострадавших в результате двух крупных возгораний пока не поступало. Известно, что первоначально огонь вспыхнул в здании института, персонал удалось быстро эвакуировать, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. По предварительным данным, загорелась крыша из легковоспламеняющихся материалов.