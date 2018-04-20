Еще одно доказательство изготовления химоружия боевиками обнаружено в Сирии

В сирийском городе Дума российскими военными обнаружено еще одно доказательство изготовления боевиками из группировки «Джейш аль-Ислам»* химического оружия. Об этом заявил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты полковник Александр Родионов.

«В ходе обследования химической лаборатории боевиков были обнаружено в большом количестве вещество гексамин, что является еще одним доказательством, что боевики занимались изготовлением химоружия», - рассказал Родионов.

Ранее российские военные обнаружили в Думе лабораторию боевиков по созданию химоружия и секретный склад, где они хранили компоненты для него.

*«Джейш аль-Ислам» - террористическая группировка, запрещенная в РФ