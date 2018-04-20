Трамп обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) искусственно завышает цены на нефть.

«Похоже, ОПЕК снова взялась за свое. С рекордным количеством нефти повсюду, включая полностью загруженные суда в море, цены на нефть искусственно очень завышены», - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Американский лидер подчеркнул, что в действиях ОПЕК «нет ничего хорошего» и данная ситуация неприемлема.

Генеральный секретарь организации Мохаммед Баркиндо прокомментировал заявление Трампа.

«У нас нет никакой цели по ценам на нефть, ни у ОПЕК, ни у стран, не входящих в ОПЕК, участвующих в совместных усилиях по стабилизации рынка», - заявил он после заседания министерского комитета ОПЕК, прошедшего в Лондоне.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, в свою очередь, опроверг заявление Трампа, указав на то, что цены на нефть определяет рынок.