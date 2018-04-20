В Госдуме призвали вывести российские деньги из облигаций США вслед за золотым запасом Турции

Лидер российской партии ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал государство вывести из США российские деньги, подобно тому как Турция вывела из этой страны свой золотой запас. Об этом политик написал в личном канале Telegram.

«Турция вывела свои золотые запасы из США, и это можно только приветствовать. Мы тоже должны возвращать все наши авуары домой», - написал Жириновский.

Политик напомнил, что на данный момент Российская Федерация обладает облигациями государственного долга Соединенных Штатов на сумму 90 миллиардов долларов. Кроме того, российские вложения в США в целом оцениваются в 400 миллиардов долларов.

Жириновский раскритиковал аргументы, которые используются в пользу подобного хранения денег: якобы вложенные в США средства приносят чуть больше дивидендов и защищены от коррупции. Политик назвал это «порочной логикой», поскольку хранить в виде облигаций эти средства и оплачивать ими только конкретную работу можно и в России.