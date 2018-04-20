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Смог-2010: американцы могли использовать климатическое оружие в Москве

Лина Давыдова
18:14 20.04.2018
Ряд экспертов полагают, что к резкому ухудшению экологической ситуации в Москве летом 2010 года могла быть причастна система HAARP.
Фото: Константин Чалабов / РИА новости

Американцы могли использовать климатическое оружие против России в 2010 году. Так полагает российский военный специалист, публицист Александр Широкорад.

Эксперт вспомнил о резком ухудшении экологической ситуации в Москве летом 2010 года. Тогда из-за сильной жары и продолжительного тления торфа в лесах Московской области в городе образовался смог.

«Где серьезно, на мой взгляд, было применено климатическое оружие, так это в  2010 году в Москве. Потому, что над Москвой встал купол - купол раскаленного воздуха до 38-40 °С, чего в Москве никогда не бывало», - объяснил Широкорад.

Подобного мнения придерживается и военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин. По его словам, к аномальной жаре 2010 года в Москве мог быть причастен американский научно-исследовательский проект по изучению взаимодействия ионосферы с мощным электромагнитным излучением HAARP.

«Аномальная жара в 2010 году на территории Центральной России. И зафиксировано точно, что именно в этот период времени HAARP активно работал все 90 дней, пока это продолжалось. То же самое было, когда был ураган "Катрина", который затопил Новый Орлеан. После этого HAARP несколько лет не работал. По мнению некоторых специалистов, американцы хотели затопить Кубу, но немного не подрасчитали. То есть климатическое оружие как бы есть, но работать с ним еще не научились, оно проходит испытания», - пояснил Никулин.

Система HAARP способна менять состояние ионосферы, однако спрогнозировать последствия ее применения пока довольно сложно. Именно поэтому многие специалисты выступают категорически против данного проекта. Закрытие проекта HAARP на Аляске было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, однако до сих пор установка не демонтирована и периодически включается.

По мнению эксперта в области внутренней и внешней политики, обороны и безопасности Григория Трофимчука, президент США не собирается прекращать данные разработки.

«Трамп не будет закрывать эти разработки. Наоборот, может быть, о них меньше говорить будут, но Трампу как раз очень выгодно получить в свои руки такое необычное оружие, как климатическое, в данном случае», - полагает Трофимчук.

О том, что США возобновили проект по созданию «климатического оружия», ранее сообщил участник HAARP Крис Фаллен. В эксклюзивном интервью сайту «Звезды» он рассказал, чем на самом деле занимаются ученые на Аляске.

Засекреченная станция HAARP, на которой американцы испытывали свое климатической оружие, будет вновь запущена на полную мощность. Но вот вопрос: а закрывался ли этот проект вообще? Или именно там на протяжении последних 20 лет Пентагон ставил эксперименты над погодой? Как Соединенные Штаты пытаются управлять экономикой и целыми государствами с помощью природных катастроф? Все подробности в расследовании «Политического детектива» в воскресенье в 10:45 на телеканале «Звезда».

Мнения, выраженные в данном материале, являются авторскими и могут не совпадать с мнением редакции.

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