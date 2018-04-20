Time назвал самых влиятельных людей мира

Журнал Time опубликовал ежегодный список из 100 самых влиятельных людей мира. Рейтинг состоит из пяти категорий: «Новаторы», «Артисты», «Лидеры», «Иконы» и «Титаны».

«Лидерами» авторы издания считают президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, главу Северной Кореи КимЧен Ына, принца Гарри и его невесту, актрису Меган Маркл. Сюда же вошли президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин.

Среди «новаторов» оказались американская рэперша Cardi B, актриса Тиффани Хеддиш, женщина-командир Международной космической станции Пегги Уитсон, а также пережившие стрельбу школьники из Флориды, которые запустили кампанию против свободной продажи оружия.

В номинации «Иконы» названы актриса Дженнифер Лопес, певицы Рианна и Кеша, основательница движения #MeToo Тарану Берк.

«Титанами», по версии Time, являются основатель Tesla и Space X Илон Маск, архитектор Элизабет Диллер, продюсер Соня Фридман, теннисист Роджер Федерер, основатель Amazon Джефф Безос, телеведущая Опра Уинфри.

В раздел «Артисты» издание поместило представителей искусства и шоу-бизнеса, в их числе оказались актеры Николь Кидман и Хью Джекман, режиссер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел, дизайнер Кристиан Сириано и художница Джуди Чикаго.