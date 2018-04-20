Эксперты ОЗХО отказались встречаться с «жертвами химатаки» в сирийской Думе

Специалисты Организации по запрещению химического оружия, которые прибыли в Сирию 14 апреля, отказались встречаться с жителями города Дума. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты ОЗХО прибыли, чтобы расследовать инцидент с якобы случившейся химической атакой. Власти Сирии обеспечили миссии безопасное передвижение и гарантировали безопасность.

Однако специалисты отказались посетить больницу в городе Дума, где снимали свои ролики «Белые каски», якобы оказывая помощь пострадавшим от «химатаки». Не стали они общаться и с местными жителями, в том числе с Хасаном Диабом и его отцом, которые были готовы дать показания и доказать отсутствие химической атаки.

По мнению сирийских властей, эксперты могут ограничиться дистанционным изучением «доказательств», даже не приблизившись к изучаемому месту и не пообщавшись с фигурантами событий, после чего уедут обратно в Гаагу. Так случилось и в прошлый раз, после постановочной химатаки в Хан-Шейхуне.

Фейковая запись с последствия «химической атаки» от «Белых касок», снятая в Думе, стала поводом для стран Запада нанести массированный ракетный удар по Сирии. США, Великобритания и Франция выпустили по САР более 100 ракет, не дождавшись результатов отчетов ОЗХО и не имея никаких доказательств газовой атаки, кроме вирусного видео «Белых касок».