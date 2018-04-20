США потратят почти $1 млрд на гиперзвуковую ракету, чтобы попытаться догнать Россию

Авиационная компания Lockheed Martin займется разработкой первой гиперзвуковой крылатой ракеты по контракту с Военно-воздушными силами США, который был заключен 18 апреля. Об этом сообщает издание Flight Global.

По данным издания, США готовы потратить до 928 миллионов долларов на разработку подобного вооружения. Контракт предполагает неограниченное количество заказов на поставку и неопределенные суммы.

Разрабатываемая американской компанией ракета пока что предназначена только для доставки с помощью бомбардировщиков и истребителей. Предполагается, что с ее помощью можно будет наносить высокоточные удары по мобильным целям, поскольку она будет оснащена мощными инерциальными и глобальными системами навигации.

В материале уточняется, что к подобным разработкам американские вооруженные силы подтолкнули успехи России и Китая в сфере гиперзвукового ракетного вооружения. Речь идет, в частности, о комплексе «Кинжал».

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал», способный преодолевать любые ПВО и ПРО, был впервые поставлен на боевое дежурство в марте 2018 года. Об этом объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.