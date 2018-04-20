Mercedes отзывает в России 25 тысяч автомобилей

Российский дилер Mercedes-Benz АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает в России 24,763 тысячи автомобилей из-за проблем с подушкой безопасности водителя, которая может сработать из-за электростатического разряда.

Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

«Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда», - отмечается в сообщении.

Отзыву подлежат модели А, В, С классов, а также модели CLA, GLA, GLC классов, реализованные на российском рынке в период с 2014 по 2017 год.

В рамках отзывной кампании владельцам автомобилей рекомендуют обратиться в сервисный центр. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно.