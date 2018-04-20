«АвтоВАЗ» отзывает автомобили Lada Granta и Lada Kalina

«АвтоВАЗ» отзывает 82 автомобиля Lada, об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Отзыв нескольких десятков автомобилей Lada Granta и Lada Kalina связан с проблемами системы навигации ЭРА-ГЛОНАСС. По данным Росстандарта, существует вероятность, что при ударе в бок такого автомобиля система оповещения об аварии может не сработать.

«Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт», - говорится в заявлении ведомства.

Владельцы указанных автомобилей могут обратиться в ближайший дилерский центр для бесплатного устранения неисправности. Узнать, касается ли это конкретной машины, можно по VIN-коду, список которых доступен на сайте Росстандарта. На транспортных средствах будет произведена замена блока системы ЭРА-ГЛОНАСС и контроллера.