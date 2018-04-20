Мемориальный комплекс «Катынь» под Смоленском открылся после реконструкции

Мемориальный комплекс «Катынь» в Смоленской области открылся 20 апреля после масштабной реконструкции. Памятник жертвам политических репрессий полностью отреставрирован, работы велись в течение последних двух лет.

За этот период были проложены дорожки, проведено освещение и установлена Стена Памяти, на которой - имена советских граждан и польских военнопленных, погибших в Катынском лесу.

Мемориал «Катынь» расположен в десяти километрах западнее Смоленска вблизи Витебского шоссе.

Первые расстрелы, по словам очевидцев, начались здесь в начале 1920-х годов. Жертвами массовых казней стали более 20 тысяч человек.