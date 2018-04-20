Напавший на школу в Башкирии ученик арестован на два месяца

Ученик школы в Стерлитамаке, который напал на детей и учительницу с использованием холодного оружия и зажигательной смеси, арестован на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Заключили под стражу на два месяца», - сообщил агентству представитель пресс-службы.

Ранее стало известно, что следователи допросили школьника прямо в больнице с разрешения врачей. После атаки он ранил самого себя, в связи с чем был госпитализирован.

Нападение произошло в школе № 1 утром 18 апреля. Молодой человек зашел в кабинет информатики, порезал руку одной из учениц, ранил учителя, затем разлил горючее вещество и устроил пожар. Пострадали четыре человека - две ученицы, учитель и сам нападавший, который нанес себе ножевое ранение.