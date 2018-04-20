В правительстве одобрили увеличение пошлины на загранпаспорт

Правительство России одобрило законопроект об увеличении госпошлины на выдачу заграничного паспорта нового поколения. Информация опубликована на официальном сайте Кабинета министров.

Так, пошлина на загранпаспорт увеличится с нынешних 3,5 тысячи рублей до 5 тысяч. А сумма денежного сбора на загранпаспорт для гражданина РФ, не достигшего 14-летнего возраста, вырастет с 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи.

Увеличатся и госпошлины на государственную регистрацию транспортного средства с выдачей свидетельства о регистрации ТС - с 800 рублей до 1,5 тысячи, а за получение водительского удостоверения российского образца придется заплатить три тысячи рублей, в то время как сейчас эта госпошлина составляет только две тысячи.