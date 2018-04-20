Полковник СК РФ Максименко разжалован и приговорен к 13 годам колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя Управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаила Максименко к 13 годам колонии по делу о взятках.

Об этом сообщает РИА Новости. Максименко лишен звания полковника юстиции и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Осужденному назначили штраф в размере 165 миллионов рублей.

Также экс-главе УСБ СКР в течение трех лет запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

Изначально гособвинение просило для него 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 165 миллионов рублей.

Михаил Максименко вместе со своим заместителем Александром Ламоновым и замначальника Главного следственного управления СКР по Москве Денисом Никандровым были арестованы по обвинению в получении от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого) 500 тысяч евро за освобождение из СИЗО другого криминального авторитета, Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Шакро Молодого приговорили к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима, а Итальянца - к восьми годам и десяти месяцам.