Google окончательно «похоронит» традиционные SMS

Корпорация Google намерена создать новый мессенджер, который заменит традиционные короткие текстовые сообщения на смартфонах под управлением системы Android. Об этом сообщает The Verge.

По задумке авторов, мессенджер под названием Chat будет аналогичен обычным SMS. Однако плата с пользователя будет взиматься не по тарифному плану, а исходя из стоимости потраченного интернет-трафика. При этом если сообщение отправлено пользователю, у которого не стоит Chat, он получит обычное SMS.

Как отмечается в статье, Chat от Google будет напоминать решение от Apple - программу iMessage. Однако новый мессенджер от Google не будет обладать шифрованием, переписка будет храниться у операторов в читаемом формате. Мессенджер Allo, который корпорация пыталась развивать прежде, судя по всему, будет закрыт.