«Белые каски» занимались медицинским обслуживанием боевиков - журналист

Военный корреспондент и создатель проекта WarGonzo Семен Пегов и его команда обследовали офисы «Белых касок» в Сирии. О том, что они там нашли, журналист рассказал в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».

«Моя команда сирийцев как раз занималась расследованием этого (якобы произошедших химических атак - прим. ред.). Там они находили центральные офисы. В них - списки тех, кому "Белые каски" оказывали помощь. И 90% тех, кто проходил через их офисы, получали от них медикаменты. Что касается медикаментов, 95 их процентов предназначались для, скажем так, ликвидации и помощи при пулевых ранениях. Это была группа, которая имела поддержку через арабские страны, занималась медицинским обслуживанием боевиков, это ни для кого не секрет», - рассказал Пегов.

Помимо медикаментов, в офисе «Белых касок» были обнаружены новые противогазы.

«В офисе "Белых касок" было найдено ровно 30 противогазов... Они были новые», - отметил Пегов.

«Белые каски» недавно распространили видеоролики с «последствиями» якобы химической атаки в сирийском городе Дума. На записях представители организации обливают водой детей, тем самым якобы оказывая им первую помощь после соприкосновения с отравляющими веществами. Однако позже один из участников постановки, попавший в кадр, рассказал, как на самом деле проходили «съемки» данного эпизода. Мальчика по имени Хасан Диаб и нескольких других детей криками согнали в приемный покой больницы и облили водой из шланга, снимая происходящее на видео. Отсняв все необходимое, сотрудники организации уехали.

Фейковая запись с последствия «химической атаки» от «Белых касок» стала поводом для стран Запада нанести массированный ракетный удар по Сирии. США, Великобритания и Франция выпустили по САР более 100 ракет, не дождавшись результатов отчетов ОЗХО и не имея никаких доказательств газовой атаки, кроме вирусного видео «Белых касок».

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.