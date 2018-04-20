Известного московского актера увезли из театра с пробитой головой
Актер госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени Пирогова. Причины происшествия устанавливаются.
Фото: Алексей Иванов/ ТРК "Звезда"
Сына знаменитого режиссера Марка Розовского актера Семена Розовского медики забрали из театра «У Никитских ворот». Инцидент произошел в пятницу, 20 апреля.
Как сообщает телеканал «360», у него травма головы. Актер госпитализирован в Городскую клиническую больницу имени Пирогова. Причины происшествия устанавливаются. Сообщается, что артист вызвал скорую самостоятельно.
Марк Розовский - известный российский режиссер, драматург, сценарист, актер, писатель, поэт и композитор.